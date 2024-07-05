В Москве приостановлено движение поездов на Казанском направлении

В Москве на железнодорожной станции «Электрозаводская» Казанского направления сильным порывом ветра сорвало часть навеса, который повредил контактный провод. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МЖД.

По этой причине в настоящее время приостановлено движение поездов МЦД-3 в сторону Раменского и дальних электричек Казанского направления.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работает ремонтная бригада.

27 июня сообщалось, что на МЦД-3 при отправлении со станции «Кратово» Рязанского направления Московской железной дороги расцепились вагоны электропоезда «Иволга». После ЧП движение поездов на Казанском направлении в сторону Москвы перенесли на соседние пути с увеличенными интервалами, поезда в сторону области курсировали в штатном режиме.

После этого компания «Трансмашхолдинг» объявила, что поезда «Иволга» будут проверены экспертной группой в составе была представителей завода-изготовителя, представителей инжиниринговой компании, а также поставщика сцепного устройства.

Ранее сообщалось, что подростки затащили продуктовую тележку на крышу поезда и сбросили ее вниз на ходу.