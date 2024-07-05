В Москве ликвидировали последствия урагана на станции «Электрозаводская»

Движение поездов Казанского направления МЖД в сторону области и МЦД-3 в сторону Раменского восстановлено. Об этом сообщает МЖД в Telegram-канале.

«Восстановительные работы на станции Электрозаводская завершены. Движение осуществляется по всем путям», – говорится в сообщении перевозчика.

По данным МЖД, сейчас поезда на указанном направлении следуют с отклонением от графика, возможны задержки.

5 июля в Москве на железнодорожной станции «Электрозаводская» Казанского направления сильным порывом ветра сорвало часть крыши, которая повредила контактный провод. По предварительным данным, никто не пострадал.

27 июня сообщалось, что на МЦД-3 при отправлении со станции «Кратово» Рязанского направления Московской железной дороги расцепились вагоны электропоезда «Иволга». После ЧП движение поездов на Казанском направлении в сторону Москвы перенесли на соседние пути с увеличенными интервалами, поезда в сторону области курсировали в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что подростки затащили продуктовую тележку на крышу поезда и сбросили ее вниз на ходу.