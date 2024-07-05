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Сергея Радькова назначили гендиректором «Росгеологии»

«Росгеология»: Сергей Радьков назначен гендиректором холдинга с 26 июня

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реестр-инженеров.рф

Исполняющий обязанности главы «Росгеологии» Сергей Радьков назначен гендиректором государственного холдинга с 26 июня. Об этом сообщает ТАСС.

«В соответствии с директивой правительства Российской Федерации Федеральное агентство по управлению имуществом (Росимущество) издало распоряжение об избрании Радькова Сергея Александровича генеральным директором акционерного общества «Росгеология» с 26 июня 2024 года», – говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что Радьков также займет пост главы правления госхолдинга.

Радьков в апреле этого года был назначен исполняющим обязанности главы «Росгеологии». До этого он занимал должность заместителя гендиректора, курировал в холдинге работу по твердым полезным ископаемым.

3 апреля вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что контракт генерального директора «Росгеологии» Горькова истек в начале апреля.

Ранее глава «Росгеологии» заявил, что геологоразведка в России «не схлопнулась» благодаря санкциям.

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