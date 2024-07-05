В Кабардино-Балкарии задержали двух участников экстремистской ячейки и ее организатора

В Кабардино-Балкарии задержали организатора и участников местной экстремистской ячейки «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация запрещена в России), сообщает «Сапа Кавказ» со ссылкой на свои источники.

По данным Telegram-канала, члены запрещенного движения жили в селе Урух Лескенского района республики. Следователи полагают, что 41-летний местный житель решил основать ячейку международного религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» и в итоге завербовал двух односельчан.

Несколько лет мужчины организовывали собрания, на которых читали экстремистские проповеди. Недавно их всех задержали силовики. Теперь в отношении единомышленников возбуждено уголовное дело об организации и участии в деятельности экстремистской организации.

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