Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

С осужденной за теракт Треповой требуют взыскать задолженность по коммунальным платежам

Суд СПб рассмотрит иск к Треповой о взыскании долга по коммунальным платежам

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

К осужденной за совершение теракта Дарье Треповой поступил новый иск, на этот раз о взыскании коммунальной задолженности. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Дело рассматривает Пушкинский районный суд Петербурга. Местный Жилкомсервис (ООО «ЖКС N°1») требует взыскать с Треповой задолженность по коммунальным платежам за квартиру на улице Артиллерийской, доставшуюся ей в наследство от отца.

Из публикации следует, что Дарья Трепова — не единственная наследница этого объекта недвижимости.

«Истец утверждает, что с 2014 года плата за жилье не производилась. Сумма долга составляет 169 526 рублей 29 копеек», — сообщила Лебедева.

Помимо задолженности, истец просит взыскать с ответчиков госпошлину в размере 4 тысяч 591 рубля.

25 января 2024 года Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей за совершение теракта в отношении военкора Владлена Татарского. Его не стало 2 апреля 2023 года. Во время творческой встречи в петербургском кафе Трепова вручила Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство, которое чуть позже сдетонировало. Были ранены 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.

Ранее стало известно, что пострадавшая при теракте, устроенном Треповой, подала против нее иск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами