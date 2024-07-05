С осужденной за теракт Треповой требуют взыскать задолженность по коммунальным платежам

К осужденной за совершение теракта Дарье Треповой поступил новый иск, на этот раз о взыскании коммунальной задолженности. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Дело рассматривает Пушкинский районный суд Петербурга. Местный Жилкомсервис (ООО «ЖКС N°1») требует взыскать с Треповой задолженность по коммунальным платежам за квартиру на улице Артиллерийской, доставшуюся ей в наследство от отца.

Из публикации следует, что Дарья Трепова — не единственная наследница этого объекта недвижимости.

«Истец утверждает, что с 2014 года плата за жилье не производилась. Сумма долга составляет 169 526 рублей 29 копеек», — сообщила Лебедева.

Помимо задолженности, истец просит взыскать с ответчиков госпошлину в размере 4 тысяч 591 рубля.

25 января 2024 года Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей за совершение теракта в отношении военкора Владлена Татарского. Его не стало 2 апреля 2023 года. Во время творческой встречи в петербургском кафе Трепова вручила Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство, которое чуть позже сдетонировало. Были ранены 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.

Ранее стало известно, что пострадавшая при теракте, устроенном Треповой, подала против нее иск.