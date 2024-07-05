Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Осужденный за насилие мужчина сбежал из-под стражи и спрятался в квартире матери

В Германии сбежавшего от конвоя преступника нашли в квартире его матери

close
100%
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Берлине осужденный за изнасилование мужчина сбежал из-под стражи и спрятался в квартире своей матери, пишет Bild.

В конце июня 57-летнему насильнику Андреасу К. разрешили навестить его пожилую мать. В сопровождении двух конвоиров он прибыл в ее квартиру в районе Нойкельн и отошел в туалет. Охранники наблюдали за дверью уборной, но не сразу поняли, что мужчина с легкостью покинул ее через окно, так как квартира находится на первом этаже.

Его разыскивали по всему Берлину, а в управлении юстиции предупреждали местных жителей, что преступник очень опасен и был осужден за изнасилование с нанесением умышленных телесных повреждений в 2011 году и в последнее время находился в превентивном заключении.

По данным издания, в итоге правоохранители вновь арестовали беглеца в том же помещении, из которого он совершил побег. Как утверждается, мужчина не оказал никакого сопротивления. Сейчас осужденный вновь находится в тюрьме Тегель. Сколько он еще пробудет за решеткой, журналистам не сообщили.

«В последний раз суд принимал решение о продолжении его содержания под стражей в мае 2024 года», — уточнил пресс-секретарь управления юстиции.

Ранее заключенный сбежал из колонии под Пензой и уехал к себе домой, вызвав такси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами