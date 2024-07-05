Осужденный за насилие мужчина сбежал из-под стражи и спрятался в квартире матери

В Берлине осужденный за изнасилование мужчина сбежал из-под стражи и спрятался в квартире своей матери, пишет Bild.

В конце июня 57-летнему насильнику Андреасу К. разрешили навестить его пожилую мать. В сопровождении двух конвоиров он прибыл в ее квартиру в районе Нойкельн и отошел в туалет. Охранники наблюдали за дверью уборной, но не сразу поняли, что мужчина с легкостью покинул ее через окно, так как квартира находится на первом этаже.

Его разыскивали по всему Берлину, а в управлении юстиции предупреждали местных жителей, что преступник очень опасен и был осужден за изнасилование с нанесением умышленных телесных повреждений в 2011 году и в последнее время находился в превентивном заключении.

По данным издания, в итоге правоохранители вновь арестовали беглеца в том же помещении, из которого он совершил побег. Как утверждается, мужчина не оказал никакого сопротивления. Сейчас осужденный вновь находится в тюрьме Тегель. Сколько он еще пробудет за решеткой, журналистам не сообщили.

«В последний раз суд принимал решение о продолжении его содержания под стражей в мае 2024 года», — уточнил пресс-секретарь управления юстиции.

Ранее заключенный сбежал из колонии под Пензой и уехал к себе домой, вызвав такси.