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В Финляндии вновь одобрили закон о выдворении беженцев

Yle: в комитете парламента Финляндии снова одобрили закон о выдворении беженцев

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Конституционный комитет парламента Финляндии повторно одобрил закон о выдворении беженцев. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.

По его информации, в документ были внесены изменения, которые касаются правовой защиты беженцев.

Как отмечается, на следующей неделе в парламенте состоится голосование по поводу закона.

Согласно документу, правительство Финляндии сможет ограничивать прием просителей убежища на определенной части границы. Законопроект уже был одобрен конституционным комитетом. Он будет рассмотрен парламентом после утверждения в административном комитете.

1 июля стало известно, что более 200 ученых из университетов Финляндии выступили против введения закона о выдворении беженцев на границе с Россией.

Как считают подписавшие петицию ученые, правительство страны под руководством Петтери Орпо не смогло доказать, что рост числа просителей убежища представляет угрозу безопасности финского государства.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии опасаются появления нового маршрута для мигрантов, желающих попасть в Европу через Россию.

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