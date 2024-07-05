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Муфтий Ставрополья поддержал инициативу о запрете никаба

Муфтий Рахимов заявил о несоответствии ношения никаба нормам ислама

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Global Look Press

Муфтий Ставропольского края Мухаммад хаджи Рахимов высказался о запрете ношения никаба. Об этом сообщается в Telegram-канале муфтията Дагестана.

Рахимов напомнил, что в хиджабе можно фотографироваться на паспорт, но при этом подчеркнул, что ни одно государство в мире не разрешит делать такую фотографию в никабе. По его словам, это обусловлено невозможностью точно определить личность владельца такого документа.

«Мы поддерживаем инициативу Духовного управления мусульман Дагестана, которое категорически против никабов», — сказал он.

Также Рахимов подчеркнул, что ношение никаба в какой-то мере не соответствует нормам ислама.

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