В ХМАО долги неблагополучных родственников девочек повесили на их приемную мать

Управляющая компания из ХМАО требует с опекунши долги за неблагополучных родственников ее приемных детей. Об этом пишет NEFT.

Женщина живет в поселке Излучинск под Нижневартовском и занимается цветочным бизнесом, а также воспитывает двух приемных дочерей 14 и 15 лет. Сестры были очень малы, когда их биологических родителей лишили прав.

Однако в ноябре 2023 года выяснилось, что биологические родственники детей задолжали более 187 тыс. рублей ООО «Управляющая компания». Предприятие через суд потребовало эти деньги у опекунши девочек, так как они оставались прописанными в квартире, где проживали их родные.

У приемной матери приставы арестовали счета, однако с помощью волонтеров из общества «Замещающая семья» ей удалось оспорить судебный приказ о взыскании.

Спустя полгода счет женщине выставила уже другая организация. АО «Городские электрические сети» требует с нее более 48 тыс. рублей за долги по свету, оставленные родственниками дочерей.

Ранее многодетная мать из ХМАО осталась без средств к существованию из-за ошибки приставов.