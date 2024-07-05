Карьерный проект «Единой России» помог найти работу трем тысячам участников СВО

С начала года по партийному проекту «Моя карьера с Единой Россией» трудоустроены 3,3 тыс. бойцов специальной военной операции, которые вернулись с фронта. Более 1,2 тыс. проходят переобучение. Об этом на совещании с представителями Минтруда, Минобороны и администраций регионов сообщил координатор проекта, замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.

Парламентарий отметил, что на площадке проекта действуют направления по переобучению ветеранов спецоперации, их устройству на работу на предприятия АПК, а также профориентации бойцов, которые проходят лечение и реабилитацию.

Андрей Исаев рассказал, что с начала года партия организовала в регионах более 40 тыс. профильных мероприятий, участие в которых приняли почти миллион человек.

По его словам, акцент делается на двух основных темах — наставничество и трудоустройство участников СВО, членов их семей.

«Участники спецоперации, в особенности, инвалиды, – это особая категория, они нуждаются в дополнительной поддержке. Мы должны первые предложить им помощь и сопровождение в решении вопроса трудоустройства», — добавил Исаев.

Директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России Михаил Кирсанов сообщил, что порядка 3,8 тыс. участников СВО и 6 тыс. членов их семей воспользовались услугами кадровых центров, для которых разработали специальные рекомендации по работе с такими категориями граждан.

«Поддержка оказывается по принципу «единого окна», и все услуги предоставляются в одном месте», — уточнил Михаил Кирсанов.

Зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала, что на площадке партпроекта также действует направление «Земля добра». Его цель — переподготовка и трудоустройство демобилизованных участников СВО на предприятия агропромышленного комплекса и в смежные отрасли.

Она добавила, что ведущие аграрные компании готовы специально выделять вакансии под участников СВО.

Также Оглобина сообщила, что выделить отдельные места для военнослужащих готов Россельхозбанк.