Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Карьерный проект «Единой России» помог найти работу трем тысячам участников СВО

Российские компании выделят вакансии под участников СВО

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

С начала года по партийному проекту «Моя карьера с Единой Россией» трудоустроены 3,3 тыс. бойцов специальной военной операции, которые вернулись с фронта. Более 1,2 тыс. проходят переобучение. Об этом на совещании с представителями Минтруда, Минобороны и администраций регионов сообщил координатор проекта, замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.

Парламентарий отметил, что на площадке проекта действуют направления по переобучению ветеранов спецоперации, их устройству на работу на предприятия АПК, а также профориентации бойцов, которые проходят лечение и реабилитацию.

Андрей Исаев рассказал, что с начала года партия организовала в регионах более 40 тыс. профильных мероприятий, участие в которых приняли почти миллион человек.

По его словам, акцент делается на двух основных темах — наставничество и трудоустройство участников СВО, членов их семей.

«Участники спецоперации, в особенности, инвалиды, – это особая категория, они нуждаются в дополнительной поддержке. Мы должны первые предложить им помощь и сопровождение в решении вопроса трудоустройства», — добавил Исаев.

Директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России Михаил Кирсанов сообщил, что порядка 3,8 тыс. участников СВО и 6 тыс. членов их семей воспользовались услугами кадровых центров, для которых разработали специальные рекомендации по работе с такими категориями граждан.

«Поддержка оказывается по принципу «единого окна», и все услуги предоставляются в одном месте», — уточнил Михаил Кирсанов.

Зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала, что на площадке партпроекта также действует направление «Земля добра». Его цель — переподготовка и трудоустройство демобилизованных участников СВО на предприятия агропромышленного комплекса и в смежные отрасли.

Она добавила, что ведущие аграрные компании готовы специально выделять вакансии под участников СВО.

Также Оглобина сообщила, что выделить отдельные места для военнослужащих готов Россельхозбанк.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами