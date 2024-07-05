Чиновника из Курской области убило деревом во время заготовки дров

Исполняющий обязанности главы Советского района Курской области Сергей Белых погиб после падения дерева во время заготовки дров для нужд специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

«Сегодня утром во время работ по заготовке дров для нужд СВО недалеко от поселка Кшенский случилось трагическое происшествие. В результате падения срубленного дерева пострадал и.о. главы Советского района Сергей Валентинович Белых», — сообщил врио главы региона.

Смирнов добавил, что Белых был незамедлительно доставлен в районную больницу для оказания медицинской помощи. Однако из-за серьезных травм ио главы района погиб.

Врио губернатора также выразил соболезнования родным и близким Белых. Смирнов назвал погибшего опытным руководителем, который сделал большой вклад в развитие муниципального образования.

Среди прочего Смирнов пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшего.

Сергею Белых было 64 года. Он родился в деревне Дубиновка Советского района Курской области. В 1982 году окончил Курский государственный педагогический институт (сейчас - Курский госуниверситет).

В 2017-2019 годах занимал должность главного редактора государственной газеты «Нива». В 2013-2016 годах возглавлял поселок Кшенский Советского района Курской области. Последние несколько лет Белых работал замглавы администрации Советского района.

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