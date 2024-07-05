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Чиновника из Курской области убило деревом во время заготовки дров

Смирнов: и.о. главы района Курской области погиб из-за падения дерева

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Исполняющий обязанности главы Советского района Курской области Сергей Белых погиб после падения дерева во время заготовки дров для нужд специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

«Сегодня утром во время работ по заготовке дров для нужд СВО недалеко от поселка Кшенский случилось трагическое происшествие. В результате падения срубленного дерева пострадал и.о. главы Советского района Сергей Валентинович Белых», — сообщил врио главы региона.

Смирнов добавил, что Белых был незамедлительно доставлен в районную больницу для оказания медицинской помощи. Однако из-за серьезных травм ио главы района погиб.

Врио губернатора также выразил соболезнования родным и близким Белых. Смирнов назвал погибшего опытным руководителем, который сделал большой вклад в развитие муниципального образования.

Среди прочего Смирнов пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшего.

Сергею Белых было 64 года. Он родился в деревне Дубиновка Советского района Курской области. В 1982 году окончил Курский государственный педагогический институт (сейчас - Курский госуниверситет).

В 2017-2019 годах занимал должность главного редактора государственной газеты «Нива». В 2013-2016 годах возглавлял поселок Кшенский Советского района Курской области. Последние несколько лет Белых работал замглавы администрации Советского района.

Ранее в Москве машину с беременной женщиной придавило деревом во время урагана.

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