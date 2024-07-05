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Гладков рассказал о целях встречи с помощником президента Дюминым

Гладков: доложил помощнику президента Дюмину о текущей оперативной обстановке

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Завершилась встреча губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с помощником президента России, секретарем Государственного совета РФ Алексеем Дюминым. Об этом рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

«Доложил о текущей оперативной обстановке», – говорится в посте губернатора Белгородской области.

Гладков также отметил, что в ходе встречи обсуждался порядок взаимодействия между силовыми структурами, от которых зависит безопасность населения Белгородской области.

Других подробностей глава региона не привел.

Накануне Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по шести селам Белгородской области, в результате были разрушены восемь домов и повреждены еще два. Кроме того, в результате повторных сбросов боеприпасов с дронов разрушены семь частных домов в селе Безымено Грайворонского городского округа, отметил губернатор.

Ранее в Белгороде после атаки ВСУ начался пожар на станции техобслуживания.

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