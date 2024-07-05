Кинолог рассказал, любят ли собаки поцелуи

В преддверии дня поцелуев, который отмечается 6 июля, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал в эфире «Радио 1», любят ли собаки подобные проявления ласки. По его словам, животные, как и люди, имеют свои индивидуальные предпочтения.

«Когда мы хотим выразить свою любовь к питомцу, мы можем обнимать и целовать его. Однако не все собаки любят такие проявления чувств. Слишком тесный контакт, настойчивые ласки и поцелуи могут вызвать у них стресс. Поэтому важно учитывать особенности своего питомца», — отметил Голубев.

Он призвал прежде всего ориентироваться на реакцию собаки и не навязывать ей свои эмоции. Что касается гигиены, по словам эксперта, риски подхватить какую-либо инфекцию от здорового и ухоженного питомца минимальны, однако они есть. Собаки, как и люди могут болеть, и некоторые заболевания передаются человеку, предупредил кинолог.

До этого Голубев рассказал, что собаки способны улавливать эмоции хозяина и даже могут подстраиваться под него. Человеческие чувства, будь то печаль, гнев или тревога, вызывают физиологические реакции в организме, которые животное легко считывает, отметил он.

Ранее кинолог объяснил, как правильно выгуливать собаку.