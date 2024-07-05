В Екатеринбурге после рейда полиции из РФ выдворят 53 иностранца

Полицейские Екатеринбурга провели рейд на территории, где проживали мигранты. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на главу пресс-службы МВД по региону Валерия Горелых.

Проверку правоохранители организовали на улице Академика Ландау. Специалисты ведомства получили сведения о том, что в вагончиках-контейнерах проживает большое количество иностранцев.

В результате сотрудники МВД проверили более 250 рабочих. Для оформления официальных документов в отдел проследовали 53 человека. Какие именно нарушения миграционного законодательства выявили, не уточняется.

«Все они на основании протоколов полиции и по решению судебных органов будут в ближайшее время выдворены за пределы РФ», – сообщается в публикации.

По словам Горелых, такие рейды проводят для того, чтобы стабилизировать криминогенную обстановку в регионе. Подобные мероприятия вскоре пройдут во всех муниципалитетах Свердловской области.

Ранее в Воронежской области полицейских заподозрили в использовании рабского труда мигрантов.