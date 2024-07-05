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Родители 39-летней россиянки через суд выгнали ее из дома после ссоры

В Нижегородской области пенсионеры через суд выселили из дома 39-летнюю дочь

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Балахне суд выселил из квартиры 39-летнюю женщину, которая жила с родителями, но никаких контактов с ними не поддерживала. Об этом сообщила пресс-служба управления ГУ ФССП по Нижегородской области.

Судебные приставы вмешались в сложную семейную ситуацию, чтобы исполнить решение суда. Перед этим пожилые родители выиграли иск против своей взрослой дочери, которая продолжала жить вместе с ними после крупной ссоры. Сначала суд прекратил регистрацию женщины по месту проживания, а затем обязал ее покинуть родительский дом.

Россиянка не выделяла средств для оплаты жилой площади и уже давно не общалась со своими близкими, но съезжать отказывалась. Когда к ней пришли с визитом приставы и пригрозили принудительным выселением, женщина собрала вещи и покинула квартиру в установленный срок.

Ранее россиянка подожгла квартиру, из которой ее выселили из-за долгов.

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