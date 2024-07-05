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Росгидромет: к вечеру на Москву обрушатся ливень и шквалистый ветер

Синоптик Цыганков: с девяти вечера Москву накроют ливень и шквалистый ветер

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве сегодня ожидается ухудшение погодных условий – к вечеру начнется ливень и сильный шквалистый ветер, предупредил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Пик неблагоприятной погоды прогнозируется на вечер — после 21:00, рассказал он RT.

Атмосферный фронт пройдет по северу и северо-западу Москвы. С трех часов дня начнет нарастать ветер, который постепенно дойдет до очень сильных, шквалистых порывов, дождь будет идти до трех часов ночи, рассказал Цыганков.

«Основной сильный дождь с 21:00 начнется», — добавил синоптик.

К субботе атмосферный фронт отойдет в сторону Костромы и Ярославля, добавил он. Поэтому в столице выходные начнутся с хорошей погоды без осадков, воздух прогреется до +28 градусов, в понедельник будет также. А во вторник вернется сильная жара – температура воздуха повысится до +33 градусов, заключил Цыганков.

Напомним, до этого в прогностическом центре «Метео» сообщали, что сегодня в Москве в течение дня пройдут кратковременные дожди с грозами, а в период с 18:00 до полуночи ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер до 25-27 м/с.

Ранее метеоролог объяснил, почему прогнозы погоды часто не сбываются.

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