В Тюменской области мальчик вышел из школы и пропал

Волонтеры Тюменской области ищут 12-летнего мальчика. Об этом сообщает Kp.ru.

Инцидент произошел в поселке Винзили. По версии полиции, ребенок вышел из школы на Комсомольской улице и исчез. На данный момент специалисты опрашивают близких мальчика и его знакомых, осматривают жилые дворы.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, сегодня матери ребенка позвонил молодой человек, представился другом и рассказал, что вместе со школьником они уехали в село Вагай. При этом женщина уверяет, что такого знакомого у ее сына нет.

Известно, что перед произошедшим мать отобрала у пропавшего телефон. Подобная ситуация происходила несколько месяцев назад. Ребенок также лишился устройства якобы из-за того, что слишком долго играл. После этого мальчик пропал, но его нашли.

До этого в Самарской области пропали два подростка. Они вышли из дома, чтобы выгулять собаку, но позже так и не вернулись. Их местоположение неизвестно.

Ранее в Забайкальском крае пропал 76-летний житель Китая, отставший от своей тургруппы.