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Родителям рассказали о пользе настольных игр для ребенка

Психолог Игнатьева: настольные игры развивают у ребенка воображение и эмпатию

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Ralph Kerpa/Global Look Press

Настольные игры развивают у ребенка внимательность, воображение, скорость реакции, стратегическое мышление, интуицию и эмпатию. Об этом в интервью РИАМО рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки города Москвы Ирина Игнатьева.

«Они (настольные игры. — «Газета.Ru») хороши тем, что доступны с раннего возраста. В процессе игры ребенок учится соблюдать правила, взаимодействовать с партнерами, корректно вести себя в случае проигрыша или победы», — отметила Игнатьева.

Специалист добавила, что во время игры с ребенком не нужно поддаваться, со временем он начнет выигрывать. Играя с дошкольником можно комментировать свои действия, объясняя, к чему приводит тот или иной ход.

Согласно результатам опроса СберМаркетинга, главной альтернативой гаджетам для детей родители считают велосипеды, беговелы, скейтборды и ролики. Такой ответ дали 41% опрошенных россиян.

Второе место занимают Lego и аналогичные конструкторы — 34%. Замыкают тройку лидеров настольные игры для игры вдвоем или всей семьей — 31%. Среди других категорий популярных товаров для детей респонденты также называли радиоуправляемые игрушки (30%), футбольные мячи (28%) и наборы для творчества (25%).

Ранее стало известно, как российские родители проводят время с детьми.

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