На Украине выросла миграция населения

Массовые отключения электроэнергии в мае и июне усилили миграцию с Украины. Об этом говорится в отчете Национального банка страны.

«По данным ООН, количество мигрантов возросло до 6,6 млн человек по состоянию на 13 июня 2024 года», — говорится в отчете.

Также сообщается, что на Украине увеличилась нехватка квалифицированных работников из-за миграции. При этом адаптация и занятость украинцев за границей увеличивается.

3 июля сообщалось, что Украина за прошедший месяц импортировала электричества больше, чем за весь 2023 год. Практически половину импортированной электроэнергии Украина получила из Венгрии (42%), далее следуют Словакия, Румыния (по 17%) и Польша (16%) — все это ближайшие соседи Украины. Еще небольшой процент Украина получила от Молдавии (8%).

До этого член набсовета «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил, что отключения электроэнергии, которые происходят на Украине в эти дни, могут продлиться до августа.

Он также отметил, что будущая зима будет очень трудной, и избежать дефицита в энергосистеме не удастся даже в теплую погоду. На прошлой неделе перебои с электро- и водоснабжением были зафиксированы в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.

Ранее пять регионов Украины частично остались без света.