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Мужчина в военной форме избил дубинкой лежащего на лавке

«Вести Воронеж»: мужчина в военной форме избил дубинкой лежащего в ЖК «Озерки»

В Воронеже мужчина в военной форме избил дубинкой лежащего на лавке человека на улице Ильюшина в жилом комплексе «Озерки». Об этом сообщает Telegram-канал «Вести Воронеж».

Инцидент произошел вечером 4 июля. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.

Отмечается, что мужчина вышел из подъезда и лег на лавку. После этого из дома вышел неизвестный в военной форме и начал избивать его дубинкой. Судя по видео с камер, через несколько секунд нападавший бросил дубинку и продолжил бить мужчину кулаками.

В региональном управлении МВД сообщили, что избитый мужчина находится в больнице с травмой головы.

20 июня Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к 14 годам заключения контрактника армии России за разбой и избиение бойца СВО. Военнослужащий во время прогулки с сослуживцами выпил семь банок «Ягуара» и избил кулаками спящего на скамейке мужчину, когда тот отказался отдавать ему свой недорогой смартфон.

До этого Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам колонии мобилизованного, который четыре раза сбегал из части, два раза украл у сослуживцев телефоны, а также украл с их банковских счетов деньги.

Ранее в Нальчике осудили военного, расстрелявшего соседа за переписку с его женой.

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