Появились кадры пожара в пятиэтажке в Московской области

В подмосковной Балашихе загорелся пятиэтажный жилой дом на улице Шоссе Энтузиастов, 5а. Кадрами с места происшествия поделился Telegram-канал «Балашиха Life».

По данным МЧС, в многоэтажке загорелся подвал, забитый мусором. Пламя охватило площадь в 20 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировали, и сейчас 28 спасателей при поддержке семи пожарных расчетов тушат остатки возгорания.

Уточняется, что до прибытия пожарных 10 жильцов, находившихся в доме, самостоятельно покинули здание. По предварительной информации, никто не пострадал.

4 июля в Подмосковье тушили пожар на площадке с паллетами под Одинцово. Огонь охватил сами паллеты, частный дом и обшивку стоящего рядом торгового центра. Всего к тушению пожара были привлечены 60 сотрудников экстренных служб и 15 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области произошел пожар, который охватил 10 зданий.