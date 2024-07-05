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Россиянин заплатит 300 тысяч рублей за пьяный дебош в самолете

В Уфе осудили авиадебошира, который пьяным приставал к стюардессе и порвал наручники

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Shutterstock/Vitalii Matokha

Уфимский районный суд приговорил россиянина Семенова А.Н. к штрафу в 300 тысяч рублей за пьяный дебош в самолете — мужчина кричал, матерился и приставал к бортпроводнице. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно документу, после окончания вахты на месторождении Семенов поехал в коллегами в аэропорт. Там они выпили водки в коридоре и пошли на посадку. В самолете Семенов перепутал места и оставил вещи на чужой полке, но потом вспомнил номер правильного кресла и сел туда. Спустя две минуты после взлета пассажир решил найти свой багаж, отстегнул ремни и пошел по салону, несмотря на запрет экипажа. Мужчина матерился и размахивал руками.

Чуть позже пьяный Семенов зашел в буфетно-кухонную зону самолета, где попытался против ее воли обнять бортпроводницу. Командир воздушного судна передал Семенову письменное предупреждение, однако тот все равно бесцельно ходил по самолету, мешал пассажирам заходить и выходить из туалета, а во время раздачи питания — садился на подлокотники их кресел.

С помощью троих мужчин-пассажиров Семенову надели наручники, несмотря на его «яростное сопротивление», и посадили его в бизнес-класс. Находясь там со связанными руками, вахтовик продолжал ругаться, пытался встать, а в какой-то момент порвал наручники, другие пассажиры успокаивали его до конца полета.

Суд назначил мужчине штраф в размере 300 тысяч рублей за хулиганство. Смягчающими обстоятельствами стали признание вины, раскаяние и наличие ребенка.

Ранее в Благовещенске пассажир самолета пытался ворваться в кабину пилотов в поисках алкоголя.

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