Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве назвали победителей премии «Медиаменеджер России»

Владимир Тодоров признан лучшим медиаменеджером за развитие СМИ Rambler&Co

close
100%
Rambler&Co

Главный редактор «Ленты.ру» и директор по развитию медиа Rambler&Co Владимир Тодоров получил премию в области медиабизнеса «Медиаменеджер России» в номинации «Директор по развитию», сообщает пресс-служба медиахолдинга Rambler&Co.

Представители жюри высоко оценили роль Тодорова в достижении медиахолдингом Rambler&Co эффективных показателей.

Под руководством Тодорова «Лента.ру» и «Газета.Ru» вошли в пятерку наиболее цитируемых СМИ в России (+17% и +30% по данным «Медиалогии»).

«Любой руководитель формирует команду, либо чтобы усилить свои уже развитые навыки, либо чтобы замаскировать свои сложности», — сказал Тодоров.

Он отметил, что Rambler&Co одним из первых тестирует применение нейросетей в работе редакций.

«Развиваем соцсети как полноценные каналы коммуникации с аудиторией и делаем большой объем видеоконтента», — добавил Тодоров.

Напомним, «Газета.Ru» в 2023 году первой среди российских СМИ интегрировала в работу нейросеть по подбору видео к текстам, «Лента.ру» протестировала ИИ-решения, помогающие в производстве SEO-контента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами