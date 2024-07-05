В Москве назвали победителей премии «Медиаменеджер России»

Главный редактор «Ленты.ру» и директор по развитию медиа Rambler&Co Владимир Тодоров получил премию в области медиабизнеса «Медиаменеджер России» в номинации «Директор по развитию», сообщает пресс-служба медиахолдинга Rambler&Co.

Представители жюри высоко оценили роль Тодорова в достижении медиахолдингом Rambler&Co эффективных показателей.

Под руководством Тодорова «Лента.ру» и «Газета.Ru» вошли в пятерку наиболее цитируемых СМИ в России (+17% и +30% по данным «Медиалогии»).

«Любой руководитель формирует команду, либо чтобы усилить свои уже развитые навыки, либо чтобы замаскировать свои сложности», — сказал Тодоров.

Он отметил, что Rambler&Co одним из первых тестирует применение нейросетей в работе редакций.

«Развиваем соцсети как полноценные каналы коммуникации с аудиторией и делаем большой объем видеоконтента», — добавил Тодоров.

Напомним, «Газета.Ru» в 2023 году первой среди российских СМИ интегрировала в работу нейросеть по подбору видео к текстам, «Лента.ру» протестировала ИИ-решения, помогающие в производстве SEO-контента.