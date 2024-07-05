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Жена якутского депутата оправдала мужа после обвинений в насилии

Жена депутата, обвинившая мужа в избиении, оправдала его

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Телеграм-канал «Соболев Кирилл ЯГД»

Супруга депутата из Якутска Кирилла Соболева оправдала мужа, которого ранее обвинила в домашнем насилии. Об этом женщина написала в своих соцсетях.

В публикации Татьяна заявила, что мужчина не применял к ней насилие, а фотографии с синяками она опубликовала из-за сложного эмоционального состояния. По словам Татьяны, в семье произошла «потасовка, но не более».

«Мои сториз выглядели так, что будто мой муж тиран — и бьет меня дома. Но это вовсе не так. И никто меня не запугивает, тем более Кирилл», — поделилась она.

Жена депутата добавила, что раньше жизнь с мужем «была сказкой», но сейчас они с Соболевым проходят сложный этап. Помимо проблем в отношениях, в текущем году она столкнулась с долгами своего бизнеса и разбирательствами. Также она родила третьего ребенка.

Женщина утверждает, что СМИ стали «разносить информацию» о произошедшем и обсуждение ситуации ей неприятно.

Об избиениях жена депутата заявила несколько дней назад. В своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она писала, что муж «бил ее с ноги» и пытался «признать ее больной». К публикации она прикрепила фото побоев. При этом комментировать ситуацию в беседе с журналистами она отказалась.

Ранее в Тюмени ревнивец серьезно избил соперника головой о батарею и выбросил в подъезд.

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