В Якутии уволили вломившихся в чужой дом пьяных полицейских

Якутских полицейских, которые пьяными вломились в чужой дом и напали на хозяев, уволили. Об этом сообщает МВД по республике Саха (Якутия) в своем Telegram-канале.

По результатам проведенной служебной проверки 3 июля двое сотрудников Следственного управления МУ МВД России «Якутское» были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. По данным СМИ, речь идет о Сергее Григорьеве и его подруге по имени Анна. Отдыхавший с ними начальник управления Сергей Никифоров «привлечен к строгой дисциплинарной ответственности».

До этого сообщалось, что в Якутске полицейские напились, забрались в чужой дом и попытались выгнать оттуда хозяев. Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 июня в районе Марха. Семья вернулась домой и услышала чужие голоса на втором этаже строения. Хозяева дома насторожились, поднялись наверх и обнаружили там пьяных мужчин и женщину. Конфликт почти перерос в драку. Оказалось, что они перепутали его с находящимся рядом гостиничным домом, который до этого арендовали.

Ранее в Пермском крае женщина обвинила полицейских в избиении ее сына-инвалида.