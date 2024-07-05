В Забайкалье шесть человек пострадали при аварийной посадке самолета Ан-2

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье, пострадали шесть человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, борт проводил разведку пожарной обстановки, когда пропал с радаров. Позднее пилоты смогли выйти на связь и сообщили, что самолет совершил аварийную посадку. На место происшествия выдвинулись спасатели.

Всех шестерых пострадавших эвакуируют в Еравнинскую районную больницу. Причины инцидента устанавливаются.

По информации Telegram-канала «Ариг Ус», воздушное судно приземлилось в 70 километрах от села Сосново-Озерское Еравнинского района.

4 июля частный легкомоторный самолет-амфибия CRI экстренно сел в Карелии. Инцидент произошел в Муезерском районе на озере Валлас. На борту воздушного судна находились два пассажира.

До этого в Иркутской области вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в 200 километрах от Бодайбо. На борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и три члена экипажа. Все они выжили.

Ранее в Мурманской области экстренно сел легкомоторный самолет.