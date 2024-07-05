Метеоролог объяснил, почему прогнозы погоды часто не сбываются

Несмотря на современные технологии, синоптики до сих пор зачастую делают разные прогнозы погоды, которые противоречат друг другу, а также зачастую не сбываются. Составляются они на основе данных системы дифференциальных уравнений, рассчитываемых суперкомпьютером, объяснил метеоролог Владислав Илич. С их помощью точный прогноз можно составить не более, чем на три дня вперед, заявил он в беседе с 360.ru.

В уравнения специалисты вводят температуру и влажность воздуха, скорость ветра и так далее. Получают эти данные с помощью метеостанций, дистанционных зондов и спутников, объяснил Илич.

«Понятно, что поставить метеостанции каждые пять метров по всей территории Земли — в океане, в Сибири, в Арктике и так далее — просто невозможно», — подчеркнул он.

В целом люди по-прежнему не умеют точно описывать атмосферу, так как соответствующих данных просто нет, добавил метеоролог. Чем дальше прогноз от даты снятия информации с метеостанций, тем ниже его точность. Если же прогноз делается на неделю вперед, то в нем, по словам Илича, уже достаточно много ошибок. По этой причине профессиональные синоптики предупреждают, что точность прогноза далее, чем на три дня, менее 50%.

«Фактически мы скатываемся в то, что угадали или не угадали», — заключил Илич.

Российские инженеры ранее создали умную погодную станцию для беспилотников.