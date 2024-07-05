Власти Ростовской области уточнили информацию о возгорании 10 домов

Пожар в поселке Золотой Колос Аксайского района Ростовской области охватил три частных дома и семь хозпостроек, возгорание локализовано. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

Ранее Голубев сообщал о возгорании 10 домов в поселке. Он отметил, что в тушении задействованы 45 человек, 13 единиц техники и вертолет Ми-8 МЧС РФ.

По уточненным данным, написал губернатор, в поселке Золотой Колос произошел бытовой пожар в одном из домовладений, позже огонь распространился на соседние два домовладения.

«Всего пожар охватил три дома и семь хозяйственных построек. В настоящее время пожар локализован», — подчеркнул Голубев.

Он добавил, что начаты работы по формированию списка граждан, чье имущество пострадало от огня.

5 июля МЧС сообщило, что более 300 тысяч гектаров земли горит в Якутии из-за лесных пожаров.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.