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На Сахалине во время прокладки газовой трубы обнаружили авиабомбу

На Сахалине в лесу у села нашли авиабомбу

На Сахалине утилизировали авиабомбу, которую нашли недалеко от населенного пункта. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

О боеприпасе сотрудники ведомства узнали после того, как поступил вызов. По словам человека, недалеко от села Победино рабочие готовили местность к прокладке газовой трубы и в лесополосе заметили два предмета. Предположительно, они были похожи на ФАБ 50 и минометную мину. Каким образом предметы оказались на месте, неизвестно.

«Для идентификации предметов выезжали специалисты инженерно-саперного подразделения 68-го армейского корпуса», – поделились в ведомстве.

Выяснилось, что рабочие нашли минометную мину и авиабомбу, первую уничтожили на месте. Позже оставшийся снаряд вывезли и также уничтожили. Во время взрыва никто не пострадал.

До этого около пляжа Севастополя обнаружили три неразорвавшихся кассетных боеприпаса. Их планируют уничтожить на месте с помощью контролируемого подрыва.

Ранее в Турции закрывали пляж из-за украинской мины.

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