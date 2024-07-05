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Психологи назвали три тактики поведения в ответ на хамство и оскорбления

Психолог Дугенцова: в ответ на хамство нужно обесценивать слова обидчика

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Shutterstock

Есть три основные тактики поведения в случае, если человек сталкивается с хамством со стороны незнакомого человека, отметила психолог Дарья Дугенцова. В беседе с Общественной Службой Новостей она в первую очередь посоветовала проговорить вслух свои эмоции и ощущения, заставив человека осознать, что он сделал.

По мнению Дугенцовой, следует вслух сказать, что человек задел чувство и оскорбил, спросив обидчика, было ли это его целью.

«Такие фразы обычно ставят в тупик человека и заставляют задуматься о своих действиях плюс вызывают чувство стыда», — считает психолог.

Второй тактикой поведения в ответ на оскорбление она назвала обесценивание слов обидчика. К примеру, сказать ему, что его слова действительно могли задеть, однако лишь в том случае, если бы их сказал кто-то важный для собеседника. По мнению специалиста, так психике легче справится с раздражением.

Третий вариант поведения — это игнорирование и полное отсутствие какой-либо реакции. Это хорошая тактика, так как для человека, желающие оскорбить другого, важно повысить свою значимость, считает Дугенцова.

«Поэтому проще пожалеть этого человека внутри себя и не брать близко к сердцу его слова, что будет отличным решением проблемы», — заключила она.

Напомним, также специалисты советуют в ответ на хамство попытаться понять, являются ли сказанные в грубой форме слова просто эмоциями или же они несут какую-либо реальную пользу — к примеру, если хамит начальник на работе. Они подчеркивают, что зачастую люди кричат в ситуациях, когда им плохо самим.

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