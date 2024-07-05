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На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Инфоцентр сообщил о временном прекращении движения по Крымскому мосту

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом в Telegram-канале сообщает оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

В инфоцентре уточнили, что движение перекрыли в 10:48 мск. Причины не назывались. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение автотранспорта на Крымском мосту также перекрывали в ночь на 5 июля с 0:44 до 01:11 (мск).

До этого на подъезде к Крымскому мосту возникла длинная пробка. Уточнялось, что в очереди перед переправой со стороны Керчи стояли 216 автомобилей. Водителям приходилось ждать около часа, чтобы попасть на мост.

Вечером 2 июля Крымский мост закрывали для движения, а в Севастополе объявляли воздушную тревогу.

Ранее на Украине заявили, что ВСУ потеряли интерес к Крымскому мосту.

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