На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом в Telegram-канале сообщает оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

В инфоцентре уточнили, что движение перекрыли в 10:48 мск. Причины не назывались. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение автотранспорта на Крымском мосту также перекрывали в ночь на 5 июля с 0:44 до 01:11 (мск).

До этого на подъезде к Крымскому мосту возникла длинная пробка. Уточнялось, что в очереди перед переправой со стороны Керчи стояли 216 автомобилей. Водителям приходилось ждать около часа, чтобы попасть на мост.

Вечером 2 июля Крымский мост закрывали для движения, а в Севастополе объявляли воздушную тревогу.

Ранее на Украине заявили, что ВСУ потеряли интерес к Крымскому мосту.