В РФ могут начать конфисковывать имущество за организацию незаконной миграции

В Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, одним из средств противодействия организации незаконной миграции, если она была совершена из корыстных побуждений, может стать конфискация имущества, полученного в результате преступления.

До этого глава министерства внутренних дел (МВД) РФ Владимир Колокольцев заявлял, что в России в два раза возросло количество выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией.

Сообщалось также, что в Госдуме захотели ужесточить требования программы репатриации и разработали законопроект, согласно которому к категории проживающих за рубежом соотечественников будут относиться только представители народов, которые исторически проживали на территории России.

4 июля стало известно, что в Воронежской области высокопоставленных полицейских проверяют на использование рабов в личных целях. Уточнялось, что служба собственной безопасности МВД по региону начала проверку после того, как 52-летний житель села Рамонь, проходивший подозреваемым по делу об организации незаконной миграции, признался, что был связан с местной миграционной службой.

Ранее в Госдуму внесли проект о проверке знания русского языка у детей мигрантов.