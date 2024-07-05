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Челябинский учитель предстанет перед судом за изнасилование восьмилетней девочки

В Челябинске учитель пойдет под суд за изнасилование ребенка

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Пресс-служба ФСБ России

В Челябинске суд рассмотрит дело учителя, которого подозревают в изнасиловании ребенка. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в деревне Касарги. По версии следствия, мужчина, угрожая восьмилетнему ребенку, посадил в машину, завязал глаза и изнасиловал.

Сам подозреваемый признал вину. В отношении 33-летнего педагога возбудили уголовное дело, на данный момент он находится под стражей.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сосновский районный суд Челябинской области», — поделились в ведомстве.

О произошедшем в правоохранительных органах узнали после того, как об изнасиловании сообщила сама пострадавшая. По ее словам, мужчина угрожал ей ножом и после надругательства выпустил из машины.

Сам учитель рассказал, что в день инцидента приехал в деревню, чтобы собрать грибы. Там он заметил пострадавшую и подумал, что ребенок заблудился, поэтому предложил подвезти на машине.

Ранее в Калужской области мигрант приставал к 11-летней девочке в лифте.

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