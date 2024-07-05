В Севастополе объявлена воздушная тревога

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

Тревога была включена в 10:19 по московскому времени. Работа наземного и морского общественного транспорта временно прекращена.

Накануне Развожаев заявил, что противовоздушная оборона в городе в четверг, 4 июля, во время двух воздушных тревог не работала из-за ложных ракет. В четверг днем в Севастополе дважды объявлялась воздушная тревога.

Также сообщалось, что в Севастополе проверили новый сигнал тревоги — «Баллистика», предназначенный для предупреждения населения города об угрозе ракетной атаки. Об этом заявил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский. Сигнал «Баллистика» будет сопровождаться видео и звуковым оповещением об опасности, которое передадут по всем каналам связи.

Ранее губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО в городе.