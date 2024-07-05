Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Севастополе объявлена воздушная тревога

Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

Тревога была включена в 10:19 по московскому времени. Работа наземного и морского общественного транспорта временно прекращена.

Накануне Развожаев заявил, что противовоздушная оборона в городе в четверг, 4 июля, во время двух воздушных тревог не работала из-за ложных ракет. В четверг днем в Севастополе дважды объявлялась воздушная тревога.

Также сообщалось, что в Севастополе проверили новый сигнал тревоги — «Баллистика», предназначенный для предупреждения населения города об угрозе ракетной атаки. Об этом заявил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский. Сигнал «Баллистика» будет сопровождаться видео и звуковым оповещением об опасности, которое передадут по всем каналам связи.

Ранее губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО в городе.

Все новости на тему:
Крым
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами