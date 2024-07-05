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В Севастополе машина влетела в пассажирский автобус, четыре человека попали в больницу

В Севастополе в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

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Александр Вильф/РИА Новости

В Севастополе произошла авария с участием автобуса. Об этом сообщает дептранс города.

Инцидент произошел на Стерлецком спуске. В результате ДТП пострадали четыре человека.

«Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь», — поделились в ведомстве.

Водителя автобуса приехавшим на место медикам спасти не удалось. О том, какие травмы получили люди и в каком состоянии их госпитализировали, не сообщается.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел на Карантинной улице. Водитель легковой машины марки Mitsubishi, превысив скорость, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

«В ходе медосвидетельствования установлено, что водитель иномарки трезв», — сообщается в публикации.

По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее под Нижним Новгородом опрокинулся автобус с пассажирами.

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