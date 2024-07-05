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Россиян призвали не использовать смартфоны и самокаты во время грозы

Аналитик НТИ Пермяков: во время грозы молния может ударить в телефон

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Сергей Булкин

Во время грозы опасно использовать и брать в руки предметы, которые могут проводить электричество. В том числе нельзя использовать смартфон, так как это повышает риск удара молнии из-за металла в его конструкции, объяснил RT замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

По словам эксперта, во время грозы появляются мощные электромагнитные поля, которые могут вызвать в электронных приборах электрические разряды. Конечно, вероятность не так высока, но все-таки если во время грозы человек говорит по телефону, в него может ударить молния, подчеркнул Пермяков. По его словам, лучше вообще выключить телефон, если человек попал под дождь с грозой.

«Если пользователь находится в помещении в здании с современной грозозащитой, то ничего выключать не надо», — отметил специалист.

С ним согласился глава департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров — он также отметил, что если человек находится на открытом пространстве, то вероятность удара молнии повышается в зависимости от электропроводимости предметов в его окружении. Так, если в радиусе грозы нет залежей металла под землей, молния может ударить в другие предметы, проводящие ток.

«Это могут быть как раз аккумуляторы, мобильные телефоны, самокаты, автотранспорт и другие вещи», — подчеркнул Бедеров.

На улице во время грозы по этой причине лучше не использовать никакие электроприборы — к примеру, следует выключить компьютер, если он стоит на балконе, а также нельзя передвигаться на электросамокате, заключил эксперт.

Напомним, спасатели подчеркивают, что во время грозы лучше всего не выходить из дома. Если же все-таки человек оказался на улице, ему следует держаться подальше от одиноко стоящих деревьев и не держаться за металлические предметы, чтобы избежать удара молнии.

Ранее в США госпитализировали семерых детей после удара молнии.

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