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На администратора Telegram-канала завели дело за демонстрацию символики Facebook

РИА: к администратору Telegram-канала «Правозащитники Урала» пришли с обысками

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Shutterstock

В квартиру администратора Telegram-канала «Правозащитники Урала» Алексея Соколова пришли с обысками силовики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие полагает, что мужчина, прикрываясь защитой прав, распространял экстремистские материалы, в частности — демонстрировал символику соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). У соратников Соколова также проходят обыски.

Отмечается, что автора канала уже арестовывали за демонстрацию логотипа вышеуказанной соцсети — в октябре 2023 года. Тогда он получил пять суток ареста.

В апреле пресс-секретаря компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заочно приговорили к шести годам колонии общего режима. Следствие полагает, что в марте 2022 года пресс-секретарь Meta опубликовал в социальных сетях пост, в котором оправдывал насильственные действия по отношению к российским военным. Кроме того, в публикации обнаружили призывы к совершению терактов против солдат Вооруженных сил РФ.

Ранее в пропаганде экстремистской символики обвинили депутата Мосгордумы.

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