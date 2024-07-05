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Правительство РФ выделило Херсонской области 2,4 млрд рублей

Кабмин РФ направит более 2,4 млрд рублей на поддержку Херсонской области

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Depositphotos

Правительство России направит более 2,4 млрд рублей на поддержку Херсонской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале кабмина.

По данным пресс-службы, деньги предназначены для обеспечения первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона во втором полугодии 2024 года. Средства пойдут на зарплаты работникам бюджетной сферы и социальные выплаты гражданам.

В кабмине пояснили, что финансовую поддержку выделили в рамках госпрограммы «Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей». В программе учитываются мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата.

До этого правительство России выделило деньги на единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей на детей, пострадавших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

В 2024 году на эти цели направили 40,8 миллиона рублей. Министерству труда и социальной защиты РФ поручали проследить за использованием этих средств и до 1 февраля 2025 года подготовить доклад для правительства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать в Белгородской области особую экономическую зону.

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