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Москвичей предупредили о риске грозы, града и сильного ветра в пятницу

В Москве пятого июля ожидается резкое ухудшение погоды

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«Газета.Ru»

Жителей Москвы предупредили о высокой вероятности начала града, грозы и сильных порывов ветра в течение пятницы, 5 июля. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы Москвы работают в усиленном режиме», — говорится в сообщении. Власти Москвы допустили, что на время непогоды в городе могут быть закрыты парки и летние веранды.

По прогнозу синоптиков, ожидается сильный дождь с грозой и градом, а порывы ветра могут достигнуть показателей в 20-25 метров в секунду. При этом жителей столицы заверили, что непогода сохранится до конца суток — «может выпасть свыше половины месячной нормы осадков».

Из-за ожидания сильного дождя на улицах заранее было организовано дежурство 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». На территорию города была привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний.

При этом электросетевым организациям было дано указание подготовить источники аварийного питания на случай временных повреждений электросети из-за непогоды.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и исключить резкие маневры. Пешеходам также порекомендовали быть осторожными: не укрываться под деревьями, около торговых павильонов и автобусных остановок.

Ранее синоптики определили самый жаркий день с начала 2024 года.

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