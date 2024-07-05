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В рыбных закусках нашли слишком много мышьяка и плесени

Роскачество нашло плесень в некоторых рыбных закусках

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Ingram Images/Global Look Press

Инспекторы Роскачества в ходе проверок некоторых марок нашли превышение концентрации плесени и мышьяка в некоторых рыбных закусках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В рыбных закусках не выявлено бактерий группы кишечной палочки, сальмонеллы и бактерий рода Clostridium... В продукции торговой марки «Маркет Перекресток» (путассу) обнаружено превышение предельно допустимого уровня содержания мышьяка (в 1,5 раза)», — сообщили в пресс-службе Роскачества.

Помимо этой компании, проверке подверглась продукция торговых марок Smakky, «Каждый День», «Баренцев», BEERka, «Шварцкайзер», «Тиксы», Fish House и многих других. Претензии у Роскачества также появились к продукции «Сухогруза» — в закусках путассу и горбуша нашли несоответствие по общей обсемененности бактериями.

До этого была приостановлена работа еще одной организации, откуда пошла вспышка ботулизма.

Ранее власти Германии предупредили об опасности ботулизма из-за российских грибов.

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