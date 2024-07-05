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На Украине отменена воздушная тревога

На всей территории Украины отменили воздушную тревогу

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Zamir Usmanov/Global Look Press

На всей территории Украины отменили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения, передает ТАСС.

Воздушную тревогу отменили в Харьковской области в 05:47 (мск) — спустя почти два часа после ее объявления. Кроме того, сирены перестали звучать и в других регионах страны.

4 июля в 23:41 (мск) тревогу объявили в Киеве. В течение нескольких минут предупреждение об угрозе с воздуха распространилось на всю территорию страны. Сообщалось о взрывах в подконтрольном украинским властям городе Херсоне, а также в Киевской, Сумской, Одесской областях Украины.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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