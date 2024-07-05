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Над Ростовской областью сбили десять дронов ВСУ

Голубев: в Ростовской области при атаке 10 БПЛА на регион возникли пожары

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Над территорией Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять беспилотных летательных аппаратов, в результате чего возникли ландшафтные возгорания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.

«В результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе», — написал он.

Губернатор отметил, что к местам возгораний выехали пожарные расчеты.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, однако информация уточняется.

Несколькими часами ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотниками пострадали мирные граждане, шесть человек были госпитализированы, в том числе двое детей.

До этого Кондратьев сообщил, что силы ПВО сбили беспилотники в Приморско-Ахтарске, при падении их фрагментов повреждения получили гражданские объекты. Кроме того, была нарушена работа энергоподстанции, которая питает значительную часть города.

Ранее российские военные за сутки поразили 37 беспилотников ВСУ.

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