Над Ростовской областью сбили десять дронов ВСУ

Над территорией Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять беспилотных летательных аппаратов, в результате чего возникли ландшафтные возгорания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.

«В результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе», — написал он.

Губернатор отметил, что к местам возгораний выехали пожарные расчеты.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, однако информация уточняется.

Несколькими часами ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотниками пострадали мирные граждане, шесть человек были госпитализированы, в том числе двое детей.

До этого Кондратьев сообщил, что силы ПВО сбили беспилотники в Приморско-Ахтарске, при падении их фрагментов повреждения получили гражданские объекты. Кроме того, была нарушена работа энергоподстанции, которая питает значительную часть города.

Ранее российские военные за сутки поразили 37 беспилотников ВСУ.