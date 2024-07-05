Врач рассказал, какое мороженое категорически нельзя покупать

Врач-диетолог Алексей Кабанов назвал наиболее вредные добавки для организма в мороженом. Он поделился с РИА Новости рекомендациями по анализу состава этого десерта.

Так, основное внимание следует обращать на содержание сахара в продукте, поскольку мороженое является сладким и жирным продуктом, что может привести к серьезным последствиям, таким как увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и деменции, отметил Кабанов.

Согласно специалисту, наиболее опасными для организма являются следующие Е-добавки: эмульгаторы (соевый лецитин, Е476), стабилизаторы (камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, Е407), глазирователь (Е904), красители (Е150), регуляторы кислотности (Е270, E331). Чаще всего такие добавки применяются иностранными производителями.

Диетолог рекомендует отдавать предпочтение вегетарианскому мороженому на соевом молоке с протеиновой основой, поскольку оно более полезно, чем классическое мороженое на сливках из коровьего молока. В случае, если в составе продукта более трех Е-добавок, это может свидетельствовать о его ненатуральности, и такое мороженое лучше не покупать, пояснил эксперт.

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