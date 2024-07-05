Воздушная опасность объявлена в Липецкой области

На территории Липецкой области объявлена воздушная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он.

Артамонов призвал население следить за информацией об оперативной обстановке в области в официальных каналах правительства и МЧС, на телеканале «Липецкое время» и портале «ЛипецкМедиа».

До этого глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что силы ПВО сбили несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Приморско-Ахтарске, при падении фрагментов БПЛА пострадали гражданские объекты.

4 июля украинские военные атаковали беспилотными летательными аппаратами села Муром, Березовка, Новоалександровка и Репяховка в Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, в Муроме два дрона ВСУ повредили фасад объекта социальной инфраструктуры и автомобиль.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.