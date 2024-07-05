Движение по Крымскому мосту восстановили спустя 27 минут после его перекрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной службы по освещению ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в публикации.

Мост был перекрыт с 0:44 до 01:11 (мск).

До этого движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали в 18:20 и в 15:17 (мск) 4 июля. Проезд периодически закрывали, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

До этого на подъезде к Крымскому мосту возникла длинная пробка. В заявлении в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» уточнялось, что в очереди перед переправой со стороны Керчи стояли 216 автомобилей. Водителям приходилось ждать около часа, чтобы попасть на мост.

Вечером 2 июля Крымский мост закрывали для движения, а в Севастополе объявляли воздушную тревогу.

Ранее на Украине заявили, что ВСУ потеряли интерес к Крымскому мосту.