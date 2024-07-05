Названа неочевидная причина бесплодия у мужчин

По данным Минздрава, в 2024 году только 37,2% мужчин прошли репродуктивную диспансеризацию. При этом на 2021 год 30% мужчин в России страдали от ожирения, которое значительно влияет на репродуктивную функцию. Бариатрический хирург Бекхан Хациев рассказал «Газете.Ru» о том, как именно избыточный вес влияет на репродуктивную систему мужчин и как мотивировать себя следить за собственным здоровьем.

Как объяснил доктор, ожирение — это опасное рецидивирующее заболевание, приводящее к развитию диабета второго типа, инсульту и инфаркту, а также бесплодию и проблемам с репродуктивной системой.

«В первую очередь ожирение оказывает влияние на мужскую фертильность с помощью гормонов. При наличии избыточного веса у мужчин происходит снижение гормона тестостерона, а также повышение уровня эстрогенов. Это приводит к снижению либидо, качества спермы и может стать причиной эректильной дисфункции», — сказал он.

По словам Хациева, помимо гормонального фона к эректильной дисфункции могут привести несколько причин.

«Ожирение часто является причиной развития атеросклероза — заболевания, при котором стенки сосудов сужаются и теряют свою эластичность, что приводит к ухудшению кровообращения, и как следствию, нарушению кровообращения половых органов. На репродуктивную систему оказывает влияние и инсулинорезистентность — самым распространенным сопутствующим заболеванием при ожирении является диабет второго типа», — отметил врач.

Он также подчеркнул, что не последнюю роль в нарушении эректильной функции играет психологическое состояние. Низкая самооценка и депрессия, связанные с избыточным весом, приводят к замыканию человека в себе, отсутствию интимной жизни и нежеланию вступать в физический контакт.

При этом, Хациев рассказал, что ожирение можно профилактировать. Для этого необходимо наладить питание и регулярно проходить диспансеризацию.

«Нужно понимать, что ранняя диагностика и лечение могут улучшить репродуктивное здоровье, вовремя заметить проблему и решить ее. Именно поэтому так важно проходить диспансеризацию. Чтобы дополнительно мотивировать себя необходимо понимать, что забота о своем здоровье — персональная ответственность самого человека. В случае с диспансеризацией, которая включает проверку репродуктивной функции, важно воспринимать посещение доктора как возможность улучшить свое здоровье, а не как к обязанность», — отметил он.

Однако, по словам Хациева, если предотвратить ожирение все же не удалось, стоит обратиться к профильным врачам — эндокринологу и бариатрическому хирургу.

«На сегодняшний день врачебное сообщество признает бариатрическую операцию как наиболее эффективный метод лечения ожирения. Это малоинвазивная операция, позволяющая с помощью проколов изменить структуру кишечника или желудка, тем самым помогая пациенту избавиться от избыточной массы тела. В течение 1,5 года после операции избыточная масса тела пациента снижается на 60-70%, а также наступает ремиссия диабета второго типа», — резюмировал врач.

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