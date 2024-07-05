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Россиянам рассказали о лучших напитках в жару

Врач Цимбалова: в магазине выбирайте квас с коротким сроком годности

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Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

В жару рекомендуется пить не только обычную, но и минеральную воду. Особенно полезной она будет для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Цимбалова, к.м.н., заведующая отделением гастроэнтерологии Российской детской клинической больницы Минздрава России.

«В зной минеральная вода лучше обычной, потому что потоотделение происходит активнее, в связи с этим организм теряет больше электролитов. Минеральная вода позволяет их восполнить», — объяснила она.

Кисломолочные напитки тоже будут очень полезны, если у вас нет их непереносимости или лактазной недостаточности.

«Вариантов много и можно выбрать то, что больше по вкусу: кефир, ряженка, варенец, тан, айран. Они хорошо утоляют жажду благодаря молочной кислоте в составе, а также легко усваиваются организмом. Помимо этого, такие напитки стимулируют пищеварение и улучшают микрофлору кишечника», — добавила врач.

Морсы и компоты тоже имеют место быть в рационе, но лучше отдавать предпочтение продуктам без сахара или готовить их самим.

«Квас станет отличным помощником в борьбе с жаждой. Он относится к ферментированным продуктам, а значит, улучшает пищеварение и стимулирует рост полезной микрофлоры в кишечнике. Также он содержит витамины группы B, C и E. В идеале его нужно готовить дома, чтобы получить максимум пользы. Но если покупаете в магазинах, выбирайте продукт с коротким сроком годности и без сахара или с его минимальным количеством в составе», — подчеркнула эксперт.

А вот точно исключить из рациона стоит газированные напитки с большим количеством сахара и пакетированные соки. Излишняя сладость будет еще больше провоцировать жажду. Также эти продукты не содержат никаких полезных веществ, но при этом имеют высокую калорийность.

«В жару действительно больше хочется чего-то прохладного, главное — не доходить до крайности и не пить совсем ледяное. Есть большой риск заболеть, тем более, если вы склонны к простудам. Опасно пить холодное, находясь непосредственно на жаре: это не только не утолит жажду, но и от резкого перепада температур можно даже потерять сознание. Если хочется выпить холодное, лучше сначала зайти в прохладное помещение и дать организму немного остыть — особенно этот совет касается маленьких детей», — резюмировала Цимбалова.

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