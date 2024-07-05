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Российские мужчины начинают ухаживать за собой после 25 лет

Четверть мужчин начинают ухаживать за собой по совету родителей

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Около 85% опрошенных женщин пользуются уходовой косметикой на регулярной основе, при этом больше половины из них проводят домашние бьюти-ритуалы ежедневно. Это показало исследование Мегамаркета, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самыми популярными средствами стали пенка для умывания, гигиеническая помада и маски для лица. Россиянки от 18 до 25 лет в свой уход чаще других включают средства для скрабирования и патчи.

Среди мужчин уходовой косметикой пользуются 66% респондентов, мужчины преимущественно вводят уход после 25 лет. При этом 27% начинают заботиться о состоянии кожи по совету родителей. Самыми популярными средствами отметили мыло, пену и другие средства для бритья.

Интересно, что женская аудитория более склонна замечать недостатки на своем лице — 61% респондентов считают, что у них проблемная кожа, в то время как мужчины отмечают это лишь в 40% случаев.

В ходе опроса аналитики также выяснили, что россиянки в возрасте до 25 лет более осведомлены о состоянии своей кожи и стараются подбирать средства под ее особенности. Молодежь в отличии от остальных респондентов вкладывает больше смысла в процесс ухода. Они отмечают, что используют уходовую косметику не только для улучшения внешнего вида, но и эмоционального состояния. Респонденты до 25 лет отметили, что используют в уходе не менее трех средств и начинают пользоваться косметикой по советам друзей.

Ранее врач поделилась эффективными способами, как бороться с пигментацией кожи.

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