Названы лучшие продукты для профилактики рака

Все люди на протяжении жизни подвержены негативному влиянию определенных факторов. Причем образ жизни и питание играют далеко не последнюю роль в развитии онкологических заболеваний. О том, какие продукты помогают в профилактике рака, «Газете.Ru» рассказала врач-онколог «СМ-Клиника» Елизавета Васильева.

По ее словам, легкоусвояемый белок — отличная пища для организма: он постоянно нуждается в белковых запасах для роста новых клеток и полноценной работы. По наблюдениям исследователей, дефицит белков на фоне переизбытка жиров может спровоцировать различные мутации в здоровых клетках, в первую очередь желудка и кишечника.

«Для профилактики заболеваний важно употреблять «правильный» белок. Питаться можно и вкусно, и полезно, достаточно заменить в рационе жирную свинину или баранину на говядину, птицу и рыбу. На завтрак немного творога с йогуртом или яичницу с овощами и зеленью. В такой белковой пище много аминокислот, которые легко усваиваются организмом. Главное, она не оказывает токсичного действия на здоровье и не вызывает перерождение клеток, как, например, фастфуд. Если очень хочется съесть сэндвич, вместо колбасы или бекона можно добавить в начинку кусок запеченной куриной грудки. Польза для здоровья колоссальная, только не переусердствуйте с калориями», — сказала Васильева.

Ненасыщенные жиры — еще один очень полезный компонент питания. Самыми важными для организма являются жиры омега-3. Их можно найти в морской рыбе, например, лососе и скумбрии, а также в разных видах орехов и растительных маслах. Лидеры по количеству омеги-3 — грецкий орех и льняное масло. Эти жиры помогают контролировать уровень холестерина и улучшают обмен веществ. А еще они защищают организм от свободных радикалов, которые могут серьезно повреждать здоровые клетки.

По словам онколога, при употреблении продуктов с ненасыщенными жирами важно соблюдать баланс между омега-3 и омега-6. Перевес в рационе в сторону омега-6 (например, при частом употреблении сливочного масла) — очень плохо для здоровья. Это повышает риски проблем с сосудами и усвоением питательных веществ, воспалительных реакций в организме и развития онкопроцессов.

Растительная клетчатка не меньше протеинов и омега-3 полезна для здоровья. Особенно много ее в цельнозерновых продуктах (бурый рис, овес, макароны и хлеб из муки грубого помола), зеленых овощах, в т.ч. в брюссельской и цветной капусте, авокадо и бобовых.

«Включая продукты с клетчаткой в свой рацион, вы как минимум улучшаете пищеварение, как максимум — защищаете кишечник от образования опухолей. Переоценить роль пищевых волокон в сохранении здоровой флоры толстой кишки сложно. Их главное свойство — эффект набухания и впитывания в кишечнике канцерогенных веществ. А кроме того, они являются пищей для полезных бактерий, защищающих слизистую кишечника и участвующих в образовании пищеварительных ферментов», — отметила врач.

Крестоцветные овощи и цитрусовые замыкают четверку самых полезных продуктов. Среди них наилучшими защитными свойствами обладают брокколи и грейпфрут. У нас в стране распространен сорт брокколи калабрезе. В нем очень высокое содержание витаминов К, А, D и микроэлемента-антиоксиданта селена. А еще калабрезе превышает по уровню сульфорафана (вещество с антиканцерогенным эффектом) все другие сорта капусты. Поэтому употребление брокколи 2–3 раза в неделю не только будет полезным для сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, но и поможет нейтрализовать опасные канцерогены. Это один из самых нужных продуктов для здоровья молочной железы и простаты.

«Цитрусовые, помимо витамина С, являются источником флавоноидов. Ценность этих веществ — в постоянном контроле за обменными процессами в организме и свободными радикалами. Только при нормальном балансе всех необходимых веществ организм здоров и полноценно работает», — предупредила Васильева.

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