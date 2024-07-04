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Из-за прорыва трубы с горячей водой в Петербурге затопило двор

78.ru: в Петербурге двор затопило из-за прорыва трубы с горячей водой

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Телеграм-канал 78 | НОВОСТИ

В Петербурге из-за прорыва трубы с горячей водой двор превратился в грязную лужу. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел во Фрунзенском районе на Будапештской улице. Возле одного из домов прорвало трубу с водой, температура которой составляет более 40 градусов. Сообщается, что причиной стали испытания сетей.

На месте происшествия работают специалисты, а ненадежный участок отключили. Проводятся ремонтные работы.

В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отметили, что испытания тепловых сетей являются обязательными при подготовке к новому отопительному сезону, передает 78.ru. Эти мероприятия позволяют выявить неблагоприятные зоны и составить программу капитального ремонта инфраструктуры.

Ранее двор в Петербурге превратился в бассейн с кипятком из-за коммунальной аварии.

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